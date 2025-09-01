Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц сделал громкое заявление в адрес НАТО: вот из-за чего она могла перестать существовать

Мерц: НАТО бы распалась без увеличения расходов Германии на оборону.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение правительства ослабить ограничения («долговый тормоз») для увеличения оборонного бюджета предотвратило потенциальный кризис в НАТО. По его словам, этот шаг позволил сохранить единство альянса.

«Мы по большому счету смогли благодаря нашему решению [о расходах на оборону] сохранить НАТО. Мы это предотвратили», — сказал Мерц в беседе с телеканалом ZDF.

Мерц заявил, что только готовность Германии увеличить военные расходы до 3,5% ВВП и инфраструктурные инвестиции в 1,5% предотвратили немедленный распад НАТО во время саммита в Гааге.

Напомним, что на саммите НАТО в Гааге, проходившем 24−25 июня, лидеры стран-участниц альянса договорились о повышении оборонных расходов до 5% от ВВП.

Накануне KP.RU писал, что в условиях экономических вызовов немецкие власти приняли решение о сокращении социальных пособий ради развития промышленности в стране.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше