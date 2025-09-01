Мерц сделал громкое заявление в адрес НАТО: вот из-за чего она могла перестать существовать

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение правительства ослабить ограничения («долговый тормоз») для увеличения оборонного бюджета предотвратило потенциальный кризис в НАТО. По его словам, этот шаг позволил сохранить единство альянса.
«Мы по большому счету смогли благодаря нашему решению [о расходах на оборону] сохранить НАТО. Мы это предотвратили», — сказал Мерц в беседе с телеканалом ZDF.
Мерц заявил, что только готовность Германии увеличить военные расходы до 3,5% ВВП и инфраструктурные инвестиции в 1,5% предотвратили немедленный распад НАТО во время саммита в Гааге.
Напомним, что на саммите НАТО в Гааге, проходившем 24−25 июня, лидеры стран-участниц альянса договорились о повышении оборонных расходов до 5% от ВВП.
