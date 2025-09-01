Регистрация в системе маркировки вводится для новых товаров

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Регистрация в системе маркировки «Честный знак» с 1 сентября становится обязательной для новых товаров: она распространится на участников рынка рынка детских игрушек, спортпита, растворимых завариваемых напитков, сладостей, стройматериалов, бритв и лезвий, моторных масел и автомобильных жидкостей.
Так, обязательная маркировка вводится для для игр и игрушек для детей до 14 лет. Под нее попадают самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), куклы, интеллектуальные игры и игральные карты, электрические гоночные автомобили и наборы, настольные и комнатные игры. Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), до 1 сентября в системе маркировки зарегистрировались более 17 тысяч компаний.
Генеральный директор «Детского мира» отметила в беседе с агентством, что обязательная маркировка является важным шагом, который поможет добросовестным производителям и импортерам.
«Категория игр и игрушек очень объемная, и мы рассчитываем, что внедрение маркировки положительно повлияет на защиту потребителей, брендов и борьбу с контрафактом», — добавила она.
Обязательная маркировка с 1 сентября распространяется на моторные масла, смазочные материалы, тормозные жидкости, антифризы и антиобледенители. Также к ней подключаются стройматериалы в потребительской упаковке до 300 килограммов — участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». Кроме того, начнется регистрация производителей некоторых видов сладостей и кондитерских изделий — печенье, мармелад, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты, а также для участников рынка спортивного питания.
Маркировка расширится на бритвы и лезвия, которые входят в сегмент косметики и бытовой химии.
С 1 сентября работа разрешительного режима расширится на велосипеды и ветпрепараты. Также в в аптеках по всей стране вводится офлайн-модуль системы «Честный знак», который позволяет проверять легальность и статус лекарств даже при отсутствии интернета или связи.