Регистрация в системе маркировки вводится для новых товаров

Так, обязательная маркировка вводится для для игр и игрушек для детей до 14 лет. Под нее попадают самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), куклы, интеллектуальные игры и игральные карты, электрические гоночные автомобили и наборы, настольные и комнатные игры. Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), до 1 сентября в системе маркировки зарегистрировались более 17 тысяч компаний.