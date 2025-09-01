В России ввели новые госпошлины для иностранцев

С 1 сентября в России введены повышенные ставки государственных сборов, относящиеся к процедуре миграции, оформлению трудовых документов и ведению учета иностранных граждан. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации и вступили в законную силу с указанной даты, передает ТАСС.
В частности, ужесточены меры контроля за миграционными процедурами: введена дополнительная плата за выдачу или переоформление трудового патента для иностранных граждан — 4 200 рублей. Аналогичную сумму придется заплатить тем, кто решит продлить разрешение на осуществление трудовой деятельности.
Появилась также новая госпошлина — за повторную выдачу копии разрешения на работу, исправление сведений в документах и замену испорченного или потерянного патента. Размер платежа составит 2 100 рублей.
Кроме того, предусмотрено взимание платы за оформление дубликатов разрешений на привлечение зарубежных работников предприятиями и организациями, а также за внесение изменений в уже существующие разрешения — по той же ставке в 2 100 рублей.
Отдельно установлена пошлина за пролонгацию периода временного нахождения иностранца в России — 1 000 рублей, а также за прохождение процедуры постановки на миграционный учет — 500 рублей. Эксперты полагают, что введение повышенного размера платежей создаст дополнительный стимул для мигрантов соблюдать законы и своевременно оформлять необходимую документацию.
