В России ввели новые госпошлины для иностранцев

С 1 сентября в России введены повышенные ставки государственных сборов, относящиеся к процедуре миграции, оформлению трудовых документов и ведению учета иностранных граждан.

С 1 сентября в России введены повышенные ставки государственных сборов, относящиеся к процедуре миграции, оформлению трудовых документов и ведению учета иностранных граждан. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации и вступили в законную силу с указанной даты, передает ТАСС.

В частности, ужесточены меры контроля за миграционными процедурами: введена дополнительная плата за выдачу или переоформление трудового патента для иностранных граждан — 4 200 рублей. Аналогичную сумму придется заплатить тем, кто решит продлить разрешение на осуществление трудовой деятельности.

Появилась также новая госпошлина — за повторную выдачу копии разрешения на работу, исправление сведений в документах и замену испорченного или потерянного патента. Размер платежа составит 2 100 рублей.

Кроме того, предусмотрено взимание платы за оформление дубликатов разрешений на привлечение зарубежных работников предприятиями и организациями, а также за внесение изменений в уже существующие разрешения — по той же ставке в 2 100 рублей.

Отдельно установлена пошлина за пролонгацию периода временного нахождения иностранца в России — 1 000 рублей, а также за прохождение процедуры постановки на миграционный учет — 500 рублей. Эксперты полагают, что введение повышенного размера платежей создаст дополнительный стимул для мигрантов соблюдать законы и своевременно оформлять необходимую документацию.

Ранее «МК» писал, что в России с 1 сентября начали действовать новые нормы закона, направленные на предотвращение принудительного включения допуслуг и товаров в договоры купли-продажи.

