С 1 сентября в России введены новые ограничения для иностранных агентов

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу существенные ограничения для лиц, признанных иностранными агентами.

Согласно поправкам в законодательство, таким лицам и организациям полностью запрещается заниматься просветительской деятельностью, тогда как ранее запрет касался только работы с несовершеннолетними.

Им также запрещается участвовать в управлении государственных корпораций, получать муниципальную финансовую поддержку и включаться в реестр социально ориентированных НКО.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 сентября вступили в силу запреты на навязывание допуслуг.

