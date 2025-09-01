Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый снег в Новосибирске ожидается 23 сентября

Метеорологи советуют уже сейчас подготовиться к зиме: проверить отопление, утеплить дома и поменять шины на зимние.

Метеорологи советуют уже сейчас подготовиться к зиме: проверить отопление, утеплить дома и поменять шины на зимние.

В Новосибирске первый снег могут увидеть уже в сентябре. Об этом сообщили в Сиб.фм.

По прогнозу Гидрометцентра, 23 сентября ожидается мокрый снег — правда, пока неустойчивый. Дата приблизительная, но тенденция к ранним холодам сохраняется. Причину синоптики видят в изменении атмосферной циркуляции — арктические массы всё чаще проникают в Сибирь.

Сентябрь начнётся тепло: в первой половине месяца будет +15…+18°, солнечно и комфортно. Но к середине похолодает: ночи станут прохладными, возможны туманы и усиление ветра.

Ко второй декаде днём — +5…+10°, а ночью температура опустится ниже нуля. На дорогах возможен гололёд — особенно в утренние часы.

Метеорологи советуют уже сейчас подготовиться к зиме: проверить отопление, утеплить дома и поменять шины на зимние. Водителям и пешеходам — быть особенно внимательными в период первых заморозков.

Ранее стало известно о погоде 1 сентября.