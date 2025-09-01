Первый снег в Новосибирске ожидается 23 сентября

Метеорологи советуют уже сейчас подготовиться к зиме: проверить отопление, утеплить дома и поменять шины на зимние.
В Новосибирске первый снег могут увидеть уже в сентябре. Об этом сообщили в Сиб.фм.
По прогнозу Гидрометцентра, 23 сентября ожидается мокрый снег — правда, пока неустойчивый. Дата приблизительная, но тенденция к ранним холодам сохраняется. Причину синоптики видят в изменении атмосферной циркуляции — арктические массы всё чаще проникают в Сибирь.
Сентябрь начнётся тепло: в первой половине месяца будет +15…+18°, солнечно и комфортно. Но к середине похолодает: ночи станут прохладными, возможны туманы и усиление ветра.
Ко второй декаде днём — +5…+10°, а ночью температура опустится ниже нуля. На дорогах возможен гололёд — особенно в утренние часы.
Метеорологи советуют уже сейчас подготовиться к зиме: проверить отопление, утеплить дома и поменять шины на зимние. Водителям и пешеходам — быть особенно внимательными в период первых заморозков.
