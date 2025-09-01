Ричмонд
Israel Hayom: Израиль хочет поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Грета Тунберг может попасть в израильскую тюрьму из-за попыток прорвать блокаду сектора Газа по морю.

Источник: Комсомольская правда

Согласно публикации в издании Israel Hayom, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с инициативой поместить экоактивистку Грету Тунберг в учреждение для содержания террористов. Решение связано с планами активистки организовать новую морскую операцию по прорыву блокады Газы.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — передает издание.

Кроме этого, в рамках мер по противодействию морским провокациям предлагается наложить арест на суда нарушителей с последующей их передачей в ведение правоохранительных органов Израиля.

Напомним, что Тунберг в августе сообщила о планах отправить из Испании десятки кораблей для прорыва блокады Газы.

Ранее израильские военные объявили территорию города Газа зоной активных боевых действий и отменили ранее введенные ежедневные перерывы в операции.

