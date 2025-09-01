В России расширили список медицинских запретов на вождение автомобиля

Правительство России утвердило изменения в перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Согласно новому постановлению, в список добавлены приобретенные нарушения цветового восприятия, включая различные формы дальтонизма: дейтераномалию и дейтеранопию (трудности с восприятием зеленого цвета), протаномалию и протанопию (нарушения восприятия красного цвета), а также тританомалию и тританопию (проблемы с распознаванием синего и желтого цветов).
Кроме того, к противопоказаниям теперь отнесены общие расстройства психологического развития, которые согласно международной классификации включают детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера. Ранее в перечне находились только полная слепота обоих глаз и генетическое заболевание ахроматопсия (полная цветовая слепота).
