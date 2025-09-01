Иноагентам с 1 сентября полностью запретили заниматься образованием россиян

Иноагентам запретили учить взрослых.
С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий иностранным агентам заниматься образовательной деятельностью для взрослых и входить в органы управления госкорпораций. Документ размещен на портале публикования правовых актов.
«В России с 1 сентября вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие ограничения для иностранных агентов. Им полностью запрещена любая просветительская и образовательная деятельность, включая работу со взрослыми (ранее запрет касался только образования детей). Лицензии на образовательную деятельность будут аннулированы при признании лица иноагентом. Также организациям-иноагентам запрещено входить в реестр социально ориентированных НКО и получать муниципальную поддержку», — передает «РБК» со ссылкой на документ.
Отдельная поправка, предложенная главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым, запрещает иноагентам входить в органы управления госкорпораций, включая «Роскосмос», «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ. Закон принят Госдумой 8 апреля, одобрен Советом Федерации 16 апреля и подписан президентом Владимиром Путиным 21 апреля. По словам Пискарева, эти меры направлены на защиту стратегически важных сфер экономики от внешнего вмешательства.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, ограничивающие иностранных агентов в использовании налоговых льгот. Изменения предусматривают запрет на пониженные налоговые ставки и отмену освобождения от налогообложения доходов, полученных безвозмездно, для иноагентов и связанных с ними компаний. Законопроект находится на стадии согласования и планируется к внесению в Госдуму.