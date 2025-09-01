Иноагентам с 1 сентября полностью запретили заниматься образованием россиян

«В России с 1 сентября вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие ограничения для иностранных агентов. Им полностью запрещена любая просветительская и образовательная деятельность, включая работу со взрослыми (ранее запрет касался только образования детей). Лицензии на образовательную деятельность будут аннулированы при признании лица иноагентом. Также организациям-иноагентам запрещено входить в реестр социально ориентированных НКО и получать муниципальную поддержку», — передает «РБК» со ссылкой на документ.