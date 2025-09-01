Изменения в закон о персональных данных вступили в силу с 1 сентября

Как рассказывал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, в законе особый акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека — при условии их должного обезличивания.