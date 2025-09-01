Новосибирцам с 1 сентября запретят «тряпочки» вместо детских кресел

Штраф для водителей — 3 тысячи рублей, для такси и компаний — до 100 тысяч. В Госдуме подчеркнули: такие «заменители» не держат нагрузки и опасны даже при резком торможении — ремень давит на шею и живот, что может привести к травмам или смерти.