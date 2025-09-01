Ричмонд
Новосибирцам с 1 сентября запретят «тряпочки» вместо детских кресел

Для водителей, такси и компаний предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей.

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила: перевозить детей в машинах можно только в сертифицированных автокреслах или бустерах. Использование лямок, адаптеров и бескаркасных «тряпочек» запрещено на законе.

Штраф для водителей — 3 тысячи рублей, для такси и компаний — до 100 тысяч. В Госдуме подчеркнули: такие «заменители» не держат нагрузки и опасны даже при резком торможении — ремень давит на шею и живот, что может привести к травмам или смерти.

Особое внимание — такси: в салонах больше не должно быть лямочных фиксаторов. Если водитель игнорирует — жалоба в автопарк обязательна.

Ранее мы рассказывали, какие штрафы и запреты вводятся для водителей Новосибирска с 1 сентября.