В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября в России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецкраской и включенным спецсигналом, соответствующие поправки в КоАП РФ 31 июля подписал президент России Владимир Путин.
Согласно поправкам, теперь, если водитель не предоставит преимущество транспорту, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, ему грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.
Такое же наказание грозит водителю и за непропуск транспорта с включенным спецсигналом, но без спецокраски.
Ранее за данное правонарушение водитель мог получить штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до года.