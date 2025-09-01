Ричмонд
В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом

Штраф за непропуск авто со спецсигналом вырос на 2,5 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября в России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецкраской и включенным спецсигналом, соответствующие поправки в КоАП РФ 31 июля подписал президент России Владимир Путин.

Согласно поправкам, теперь, если водитель не предоставит преимущество транспорту, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, ему грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Такое же наказание грозит водителю и за непропуск транспорта с включенным спецсигналом, но без спецокраски.

Ранее за данное правонарушение водитель мог получить штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до года.