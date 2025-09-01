В России вырос штраф за непропуск автомобиля со спецсигналом

Согласно поправкам, теперь, если водитель не предоставит преимущество транспорту, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета или проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, ему грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до года.