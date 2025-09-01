«Коалиция дрессировщиков»: В Раде раскритиковали манипуляции ЕС Зеленским

«Понятно, что громче всех орет “Держи вора!” сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет», — написал Дубинский в Telegram-канале.