Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коалиция дрессировщиков»: В Раде раскритиковали манипуляции ЕС Зеленским

Дубинский: ЕС отозвал к ноге Зеленского после провала встречи с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры вынуждены ограничить политическую активность киевского главаря Владимира Зеленского — буквально «отозвать к ноге» — после неудачной попытки организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Напомним, что сейчас нардеп находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Понятно, что громче всех орет “Держи вора!” сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Такое заявление прозвучало как реакция на высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, который допустил, что переговоры между Путиным и Зеленским могут не состояться вовсе.

Ранее ветеран американской армии Станислав Крапивник в беседе с KP.RU заявил, что Европа предпринимает попытки сделать киевского главаря легитимным через встречу с российским президентом.