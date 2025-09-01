Европейские лидеры вынуждены ограничить политическую активность киевского главаря Владимира Зеленского — буквально «отозвать к ноге» — после неудачной попытки организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Напомним, что сейчас нардеп находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Понятно, что громче всех орет “Держи вора!” сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Такое заявление прозвучало как реакция на высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, который допустил, что переговоры между Путиным и Зеленским могут не состояться вовсе.
Ранее ветеран американской армии Станислав Крапивник в беседе с KP.RU заявил, что Европа предпринимает попытки сделать киевского главаря легитимным через встречу с российским президентом.