В России ввели новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

В целях усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания — в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Однако уточняется, что данные пошлины не будут распространяться на участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства.