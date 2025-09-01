Туман прогнозируется в Иркутской области утром 1 сентября

В отдельных районах возможны грозы. Утром возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока и северо-востока, днем перейдет на северо-западный и юго-западный направления со скоростью 5−10 м/с. В некоторых местах порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура ночью составит +7…+12, при прояснении может опуститься до +2, а днем поднимется до +20…+25. В облачную погоду температура будет колебаться в пределах +10…+15.