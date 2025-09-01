В Новосибирске утвердили даты школьных каникул на 2025−2026 год

График обязательный для всех школ города, но администрации могут вносить небольшие корректировки с учётом учебного плана.
В Новосибирске утверждён график школьных каникул на учебный год 2025−2026. Об этом сообщает Сиб.фм.
Осенние — с 27 октября по 4 ноября. Зимние продлятся с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 — самые долгие и традиционно любимые. Весенние каникулы — с 23 по 31 марта 2026 года. Ученики по триместрам дополнительно отдохнут с 15 по 22 февраля.
Летние каникулы начнутся после окончания учебного года и продлятся до 31 августа 2026 года.
График обязательный для всех школ города, но администрации могут вносить небольшие корректировки с учётом учебного плана. Общая продолжительность отдыха при этом сохраняется.
Ранее мы сообщали об основных изменениях в школах и учебном процессе.