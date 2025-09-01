В России изменят порядок восстановления права управления маломерными судами

«Восстановления права осуществляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня прохождения заявителем проверки теоретических знаний. Восстановления права не осуществляется в случаях: отсутствия в реестре удостоверений на право управления маломерными судами информации об утрате права управления маломерным судном; наличия неистекшего срока лишения права управления маломерным судном; истечения срока действия медицинского заключения на дату его представления в подразделение ГИМС МЧС России; наличия у судоводителей маломерных судов медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению маломерным судном», — отмечается в приказе МЧС РФ.