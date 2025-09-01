Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует остаться в истории как один из наихудших глав правительства из-за своей позиции по продолжению конфликта на Украине. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Уровень поддержки Мерца в Германии стремительно падает. Думаю, он станет одним из худших канцлеров страны, потому что он снова не представляет интересы немецкого народа», — отметил эксперт.
Он также призвал канцлера Германии к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что текущая позиция ФРГ напоминает скорее «подстрекательство к конфликту», нежели поиск дипломатических решений.
