Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

С 1 сентября опоздавшие на рейсы россияне смогут использовать обратный билет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, необходимо только покрыть фактические расходы перевозчика.

Ранее при покупке билета «туда-обратно» и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ.

Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.