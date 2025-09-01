Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, дополнительных комиссий за опоздание больше не будет, необходимо только покрыть фактические расходы перевозчика.
Ранее при покупке билета «туда-обратно» и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ.
Также Минтранс РФ поручал перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной.
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.