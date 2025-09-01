Путин поздравил россиян с Днем знаний, пожелав успехов первоклассникам

Президент России Владимир Путин направил поздравление школьникам, студентам, педагогам и родителям с Днем знаний. В своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства особо отметил первоклассников, пожелав им увлекательного пути становления и развития.
— Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная и, уверен, увлекательная пора — время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов, — говорится на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что День знаний является значимым праздником для каждого россиянина, символизируя начало пути к взрослой жизни. Он выразил уверенность, что этот день связан с радостью и волнением для всех. Президент пожелал учащимся успехов в учебе, а педагогам и родителям — здоровья и благополучия.
Отдавая ребенка в первый класс, родители переживают за его успехи и неудачи в учебе, поэтому стараются заранее научить письму, чтению и счету. Однако не всегда это приносит пользу будущему школьнику. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, стоит ли родителям заранее учить чему-то первоклассника.