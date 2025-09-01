Путин поздравил россиян с Днем знаний, пожелав успехов первоклассникам

Путин подчеркнул, что День знаний является значимым праздником для каждого россиянина, символизируя начало пути к взрослой жизни. Он выразил уверенность, что этот день связан с радостью и волнением для всех. Президент пожелал учащимся успехов в учебе, а педагогам и родителям — здоровья и благополучия.