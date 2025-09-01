Финны собираются устроить многочасовую очередь на границе с РФ

Как пояснил один из организаторов мероприятия, депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, митинг пройдет именно в городе Лаппеенранта, находящемся неподалеку от российско-финской границы. Активисты намерены занять очередь на протяжении долгих 18 часов, начиная с ночи 1 сентября, что соответствует времени ожидания на пропускном пункте «Нарва» в Эстонии.