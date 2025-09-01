Финны собираются устроить многочасовую очередь на границе с РФ

В понедельник в Финляндии стартует акция протеста, участники которой проведут восемнадцатичасовую акцию стоя в очереди, символизируя трудности пересечения границы с Россией. Данный флешмоб призван привлечь внимание к проблемам россиян и финнов, столкнувшихся с длительными очередями на пограничных пунктах пропуска Эстонии после прекращения регулярного сообщения с Россией, передает РИА Новости.
Как пояснил один из организаторов мероприятия, депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, митинг пройдет именно в городе Лаппеенранта, находящемся неподалеку от российско-финской границы. Активисты намерены занять очередь на протяжении долгих 18 часов, начиная с ночи 1 сентября, что соответствует времени ожидания на пропускном пункте «Нарва» в Эстонии.
Цель акции — выразить солидарность с теми, кто не способен выдержать долгие часы в очередях на границе и желает открыто высказать недовольство существующей ситуацией. Иван Девяткин особо подчеркнул, что путешествие в Россию через третьи страны практически невозможно для многих жителей Финляндии.
Кроме того, участники планируют подготовить письмо-обращение в адрес городского совета Лаппеенранты, в котором изложат просьбу к местным властям инициировать переговоры с центральными органами власти Финляндии о восстановлении нормального функционировании пункта пропуска «Нуйямаа».
Ранее «МК» писал, что жители Восточной Финляндии несут колоссальные потери из-за отсутствия туристов из России.
