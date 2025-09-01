В кинотеатре села Оёк отремонтируют оборудование

Оёкский социально-культурный спортивный комплекс стал одним из 50 победителей конкурса Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, получив грант в размере 2,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на ремонт оборудования кинотеатра, что позволит значительно улучшить качество просмотра фильмов для местных жителей и гостей района.
— Семь лет назад, в Доме культуры села Оёк, был открыт первый в Иркутском районе кинотеатр, получивший название «Сибирь». Современное кинооборудование было приобретено за счет субсидии российского Фонда кино. Сейчас технике необходим плановый ремонт. Ее комплектующие будут заменены. Кроме того, в этом году в здании самого Дома культуры завершается капремонт, — сообщила Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области.
На выделенные деньги планируется замена лампового проектора на лазерный, что обеспечит более яркое и четкое изображение. Также будут проведены работы по точной настройке аудио-видео систем, что позволит создать более погружающий и качественный опыт просмотра кино.