В кинотеатре села Оёк отремонтируют оборудование

— Семь лет назад, в Доме культуры села Оёк, был открыт первый в Иркутском районе кинотеатр, получивший название «Сибирь». Современное кинооборудование было приобретено за счет субсидии российского Фонда кино. Сейчас технике необходим плановый ремонт. Ее комплектующие будут заменены. Кроме того, в этом году в здании самого Дома культуры завершается капремонт, — сообщила Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области.