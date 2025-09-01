Зеленский: Подозреваемый в убийстве Парубия задержан на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
— Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия, — цитирует Зеленского Lenta.ru.
Глава государства поручил предоставить обществу имеющуюся информацию и поблагодарил правоохранительные органы за оперативную и слаженную работу, добавив, что все обстоятельства убийства должны быть выяснены.
Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по политику и скрылся. В Сети уже появились кадры с места происшествия.