Магнитная буря 1 сентября 2025 года: шокирующая атака геоударов приближается к Земле — будет побит очередной рекорд

Солнечная активность в конце августа резко возросла. Ученые сообщили, что 29 августа было зафиксировано 13 вспышек классов M и C, а индекс активности составил 6.9. На следующий день после серии слабых вспышек произошел разогрев короны и три вспышки М-класса, кульминацией которых стал мощный выброс плазмы около 23:00 по московскому времени. В воскресенье, 31 августа, активность снизилась, зарегистрировано лишь пять вспышек С-класса.