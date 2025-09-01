Магнитная буря 1 сентября 2025 года: шокирующая атака геоударов приближается к Земле — будет побит очередной рекорд

Ученые сообщили о приближении к Земле мощной магнитной бури, вызванной выбросом плазмы на Солнце 30 августа 2025 года.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, облако плазмы достигнет планеты в ночь с 1 на 2 сентября, что приведет к геомагнитным возмущениям уровня G3. Подобные события не фиксировались последние три месяца.
Специалисты отметили, что бури такого уровня могут спровоцировать сбои в работе энергетических систем, радиосвязи и спутниковой навигации, а также привести к увеличению сноса космических аппаратов с орбиты.
Солнечная активность в конце августа резко возросла. Ученые сообщили, что 29 августа было зафиксировано 13 вспышек классов M и C, а индекс активности составил 6.9. На следующий день после серии слабых вспышек произошел разогрев короны и три вспышки М-класса, кульминацией которых стал мощный выброс плазмы около 23:00 по московскому времени. В воскресенье, 31 августа, активность снизилась, зарегистрировано лишь пять вспышек С-класса.
День 1 сентября, по прогнозам ученых, пройдет спокойно с индексом Kp 2.67. Вероятность сохранения стабильной геомагнитной обстановки оценивается в 68%, умеренных возмущений — в 25%, а сильной бури в течение дня — в 7%. Однако с 21:00 возмущения начнут усиливаться, переходя в бурю к полуночи.
В сентябре 2025 года ожидаются дополнительные магнитные бури 2, 5, 7 и 15 числа, а также возмущения магнитного поля 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14 и 16 сентября. Ученые уточнили, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться из-за непредсказуемости солнечной активности, а точные данные появятся за 1−3 дня до событий.
Метеочувствительным людям специалисты советуют снизить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стрессов и обеспечить полноценный сон. Рекомендуется скорректировать рацион, исключив соленую и жирную пищу, кофе и алкоголь, и отдавать предпочтение овощам, фруктам и травяным чаям. Пациентам с хроническими заболеваниями следует строго соблюдать назначения врачей и при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.