В России с 3 сентября вступает в силу ГОСТ для школьной формы

Стандарт распространяется на основные предметы гардероба: блузки, рубашки, пиджаки, жилеты, кардиганы, джемперы, платья, сарафаны, юбки, брюки и комбинезоны, но не включает обувь и спортивную одежду. Форма подразделяется на повседневную и торжественную, может дополняться аксессуарами и отличительными знаками образовательных организаций (эмблемами, нашивками, фурнитурой с символикой), при этом требования к дизайну не предъявляются.