В России с 3 сентября вступает в силу ГОСТ для школьной формы

С 3 сентября 2025 года в России вводится национальный стандарт ГОСТ для школьной формы, устанавливающий обязательные требования к производству детской одежды для образовательных учреждений.
Документ регламентирует ключевые параметры: характеристики ткани (воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность), безопасность конструкции (отсутствие острых краев), соответствие размерным признакам типовых фигур детей.
Стандарт распространяется на основные предметы гардероба: блузки, рубашки, пиджаки, жилеты, кардиганы, джемперы, платья, сарафаны, юбки, брюки и комбинезоны, но не включает обувь и спортивную одежду. Форма подразделяется на повседневную и торжественную, может дополняться аксессуарами и отличительными знаками образовательных организаций (эмблемами, нашивками, фурнитурой с символикой), при этом требования к дизайну не предъявляются.
