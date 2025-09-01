С 1 сентября в Нижнеудинске вырасла стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 сентября жители Нижнеудинска столкнутся с увеличением стоимости проезда в общественном транспорте. Тарифы на проезд в автобусах по городу вырастут с 30 до 40 рублей. Об этом КП-Иркутск сообщает городская администрация.
— Решение об этом было принято после обращений перевозчиков, которые обосновывали необходимость увеличения тарифов для обеспечения устойчивой работы пассажирского транспорта, — рассказывают в администрации Нижнеудинска.
Перевозчики указали на рост расходов на топливо, запчасти и заработную плату сотрудников как на основные причины увеличения стоимости проезда.
Повышение тарифов направлено на обеспечение устойчивой работы пассажирского транспорта и поддержание его высокого уровня безопасности и комфорта для пассажиров. Жители города смогут воспользоваться льготными проездными, которые по-прежнему будут доступны для отдельных категорий граждан.