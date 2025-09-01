Россия, КНР и Индия формируют триумвират, представляющий глобальный Юг

«Втроем в таком треугольнике [Китай, Индия и Россия] представляют большую силу. Причем силу не только трех великих экономик и военных машин, но и всего глобального юга, который стоит за этим триумвиратом. Тут открываются большие горизонты, торговля в различных экономических проектах. Мы с Китаем уже сотрудничаем не только по нефти и газу, но и арктических проектах. Словом, такой треугольник становится новым форматом международного взаимодействия», — заявил Козюлин в беседе с агентством.