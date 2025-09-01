Россия, КНР и Индия формируют триумвират, представляющий глобальный Юг

Россия и Индия подписали соглашения на фоне давления США.
Индия и Россия подписали соглашение о свободной торговле на фоне давления со стороны США. Новое соглашение стало ответом на призывы Вашингтона сократить экономические связи между странами и прекратить закупки российской нефти. Теперь Россия, Китай и Индия представляют из себя большую силу, представляющую слияние великих экономик мира. Об этом URA.RU рассказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.
«Втроем в таком треугольнике [Китай, Индия и Россия] представляют большую силу. Причем силу не только трех великих экономик и военных машин, но и всего глобального юга, который стоит за этим триумвиратом. Тут открываются большие горизонты, торговля в различных экономических проектах. Мы с Китаем уже сотрудничаем не только по нефти и газу, но и арктических проектах. Словом, такой треугольник становится новым форматом международного взаимодействия», — заявил Козюлин в беседе с агентством.
Подписание соглашения произошло после серии консультаций на высшем уровне. В рамках документа предусмотрено снижение торговых барьеров, запуск совместных инфраструктурных проектов и расширение сотрудничества в сфере энергетики. В министерстве отметили, что Индия проявила особый интерес к развитию новых маршрутов поставок и участию в программах экономического развития Арктики.
Давление со стороны США, в том числе введение новых пошлин и санкций против Индии, стало одной из причин активизации сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны намерены укреплять стратегическое партнерство и развивать торговлю несмотря на внешние ограничения.
Идея стратегического партнерства России, Индии и Китая, предложенная Евгением Примаковым еще в 1990-х годах, долгое время сталкивалась с препятствиями из-за территориальных споров между Индией и Китаем, особенно после конфликта в 2020 году. Ситуация начала меняться после саммита БРИКС в 2024 году. Сейчас на полях саммита ШОС находятся корреспонденты URA.RU, которые освещают весь процесс поездки Владимира Путина в Китай. Подробнее — в с южете URA.RU.