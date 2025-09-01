Путин поздравил учащихся, родителей и педагогов с Днём знаний

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором поздравил с Днём знаний школьников, учащихся колледжей, студентов, родителей учеников и педагогов, сообщил Кремль.
«С этим праздником связана биография каждого из нас», — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, в школе все начинали путь к взрослой жизни. Путин решил особо поздравить тех детей, которые 1 сентября пойдут в школу впервые. Президент отметил, что для них начинается важный этап в жизни, когда формируются личность, развиваются таланты и раскрываются способности.
Он обратил внимание, что ребятам предстоит освоить цифровые технологии, включая искусственный интеллект. При этом, как подчеркнул глава государства, им следует сохранять свою человеческую индивидуальность и способность к самостоятельному мышлению.
Кроме того, российский лидер добавил, что в РФ уделяется серьезное внимание воспитанию детей, поддержке педагогов, совершенствованию учебных программ и улучшению инфраструктуры образовательных объектов.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система образования столицы России готова к началу нового учебного года. Он уточнил, что 1 сентября детские сады, школы и колледжи в городе примут более 1,6 млн воспитанников, школьников и студентов. Собянин также отметил, что для них подготовили 571 образовательную организацию, включая 34 новых здания школ и детских садов.