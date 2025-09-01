Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств

Россияне не смогут создавать садоводства на сельскохозяйственных угодьях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября.

Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности.

При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов.

В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.