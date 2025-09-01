В России вступили новые правила, касающиеся создания садоводств

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россияне не смогут создавать территории садоводства на сельскохозяйственных угодьях, при этом разрешается разводить птиц и кроликов для собственных нужд, соответствующий закон вступил силу с 1 сентября.
Закон запрещает создавать территории садоводства на землях, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Запрещается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности.
При этом, разрешается разведение на садовых земельных участках сельскохозяйственных птиц и кроликов.
В Градостроительном кодексе РФ устанавливается, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.