С 1 сентября вводятся новые правила покупки смартфонов

Согласно новым правилам, граждане смогут оформлять возврат купленных смартфонов в случае, если на них невозможно установить или использовать российские приложения, такие как магазин приложений RuStore, а также другие отечественные сервисы.
Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству и законодательству Артема Шейкина, передает ИА DEITA.RU.
Основной смысл нововведения заключается в том, что производители и поставщики смартфонов обязаны обеспечить техническую возможность для пользователей свободно устанавливать и обновлять отечественные приложения.
Это означает, что устройства должны быть совместимы с российскими сервисами, и у владельцев должна быть возможность легко получить доступ к ним без ограничений. В частности, речь идет о магазине приложений RuStore, который становится важной частью национальной цифровой инфраструктуры.
Если же производитель или поставщик не обеспечит такую возможность, то смартфон будет признан не соответствующим обязательным требованиям законодательства.
В результате, покупатель сможет оформить возврат такого устройства как товар, не отвечающий заявленным характеристикам и стандартам качества. Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и стимулирование развития отечественного программного обеспечения и сервисов.
По словам Шейкина, эти меры являются важным шагом в укреплении информационной безопасности и технологической независимости России. Он подчеркнул, что зависимость от зарубежных платформ уже неоднократно приводила к ситуациям, когда доступ к важным цифровым сервисам ограничивался, а также навязывались правила, противоречащие интересам российских пользователей.
Введение обязательных требований к совместимости устройств с отечественными приложениями — это часть стратегии по снижению такой зависимости и созданию более устойчивой и безопасной цифровой инфраструктуры внутри страны.