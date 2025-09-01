Ричмонд
С 1 сентября вводятся новые правила покупки смартфонов

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу важное изменение в законодательстве, которое существенно повлияет на права потребителей и работу отечественного рынка мобильных устройств.

Согласно новым правилам, граждане смогут оформлять возврат купленных смартфонов в случае, если на них невозможно установить или использовать российские приложения, такие как магазин приложений RuStore, а также другие отечественные сервисы.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству и законодательству Артема Шейкина, передает ИА DEITA.RU.

Основной смысл нововведения заключается в том, что производители и поставщики смартфонов обязаны обеспечить техническую возможность для пользователей свободно устанавливать и обновлять отечественные приложения.

Это означает, что устройства должны быть совместимы с российскими сервисами, и у владельцев должна быть возможность легко получить доступ к ним без ограничений. В частности, речь идет о магазине приложений RuStore, который становится важной частью национальной цифровой инфраструктуры.

Если же производитель или поставщик не обеспечит такую возможность, то смартфон будет признан не соответствующим обязательным требованиям законодательства.

В результате, покупатель сможет оформить возврат такого устройства как товар, не отвечающий заявленным характеристикам и стандартам качества. Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и стимулирование развития отечественного программного обеспечения и сервисов.

По словам Шейкина, эти меры являются важным шагом в укреплении информационной безопасности и технологической независимости России. Он подчеркнул, что зависимость от зарубежных платформ уже неоднократно приводила к ситуациям, когда доступ к важным цифровым сервисам ограничивался, а также навязывались правила, противоречащие интересам российских пользователей.

Введение обязательных требований к совместимости устройств с отечественными приложениями — это часть стратегии по снижению такой зависимости и созданию более устойчивой и безопасной цифровой инфраструктуры внутри страны.