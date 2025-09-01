С 1 сентября вводятся новые правила покупки смартфонов

По словам Шейкина, эти меры являются важным шагом в укреплении информационной безопасности и технологической независимости России. Он подчеркнул, что зависимость от зарубежных платформ уже неоднократно приводила к ситуациям, когда доступ к важным цифровым сервисам ограничивался, а также навязывались правила, противоречащие интересам российских пользователей.