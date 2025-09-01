В Госдуме рассказали, как отец может получить маткапитал

Она пояснила, что оформить выплату отец может в нескольких случаях. Во-первых, если он является единственным усыновителем первого ребенка. Во-вторых, если мужчина — единственный усыновитель второго или последующего ребенка. Кроме того, право на оформление материнского капитала возникает у отца в случае смерти матери, объявления ее умершей или лишения ее родительских прав. При этом наличие российского гражданства у мужчины значения не имеет. Депутат подчеркнула: обычно мужчины получают право на выплату в особых обстоятельствах, поэтому оформление происходит по заявительному принципу — только после подачи всех необходимых документов в соответствующие органы.