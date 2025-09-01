В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с РФ

В Финляндии пройдет акция за открытие границы с Россией. Участники на 18 часов создадут символическую очередь в знак поддержки тех, кто теперь стоит в многочасовых очередях на границе в Эстонии.
Как уточнил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, местом проведения мероприятия выбран этот приграничный город.
Уточняется, что активисты проведут 18 часов в очереди в знак протеста против закрытия границы. Как сказал Девяткин, столько же времени люди теперь тратят на переход границы в Эстонии. Акция покажет, что поездки через другие страны — Эстонию, Турцию или Норвегию — недоступны многим.
Накануне KP.RU сообщал, что власти Литвы хотят восстановить ранее осушенные болота на границе с Беларусью в целях обеспечения защиты государства.