В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с РФ

Уточняется, что активисты проведут 18 часов в очереди в знак протеста против закрытия границы. Как сказал Девяткин, столько же времени люди теперь тратят на переход границы в Эстонии. Акция покажет, что поездки через другие страны — Эстонию, Турцию или Норвегию — недоступны многим.