Юрист назвал самый выгодный месяц для ухода в отпуск до конца 2025 года

Он объяснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск в этом месяце для работников, которые получают оклад. Это связано с тем, что по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер оклада. А отпуск всегда оплачивается, исходя из средней заработной платы работника.