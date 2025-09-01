На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков

П. -КАМЧАТСКИЙ, 1 сен — РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
«За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1», — говорится в сообщении.
Сутками ранее сейсмологи зарегистрировали 14 афтершоков.
В ведомстве уточнили, что в населённых пунктах региона подземные толчки ощущались один раз.
На Камчатке не утихает и вулканическая активность. «Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, а также вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — подчеркнули в главке.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как «экстремально высокую».
Решением главы региона с 14 августа в крае введён режим ЧС природного характера в связи с повышенной геологической активностью.