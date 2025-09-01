Ричмонд
В Хабаровском крае первый звонок прозвенел для 154 тысяч школьников

Губернатор Дмитрий Демешин поздравил детей, родителей и учителей с Днём знаний.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае 1 сентября начался новый учебный год. Первый звонок прозвенел для 154 тысяч школьников, включая почти 15 тысяч первоклассников и 5 тысяч одиннадцатиклассников, будущих выпускников. Занятия проходят в 368 школах края, — сообщает телеграм-канал губернатора Дмитрия Демешина.

В своём поздравлении губернатор отметил важность сочетания образования и воспитания. Как подчеркнул Президент Владимир Владимирович Путин, знания должны идти рука об руку с уважением и любовью к Родине.

«Искренне желаю всем школьникам и студентам прилежности, активности в познании мира и уважения к старшим. Педагогам и родителям — больших душевных сил и любви. Даря прежде всего любовь, мы делаем каждого ребёнка сильной личностью», — написал Дмитрий Демешин.

Губернатор подчеркнул, что сегодняшние школьники станут будущим страны и будут укреплять её мощь.

С праздником, друзья! В добрый путь!