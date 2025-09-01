В Хабаровском крае первый звонок прозвенел для 154 тысяч школьников

В Хабаровском крае 1 сентября начался новый учебный год. Первый звонок прозвенел для 154 тысяч школьников, включая почти 15 тысяч первоклассников и 5 тысяч одиннадцатиклассников, будущих выпускников. Занятия проходят в 368 школах края, — сообщает телеграм-канал губернатора Дмитрия Демешина.