Машина протаранила ворота консульства РФ в Сиднее

Автомобиль наехал на ворота российского консульства в Сиднее, в результате чего пострадал сотрудник полиции. Подозреваемый в инциденте был задержан. Об этом сообщает телеканал 9News.
«Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», — передает телеканал.
Пострадавшим стал сотрудник правоохранительных органов, получивший повреждение верхней конечности.
Кроме этого, по уточнениям телеканала, арестованному 39 лет и он помогает полиции в расследовании.
Накануне стало известно, что в центре Владивостока внедорожник совершил наезд на историческое здание.
Ранее KP.RU также сообщал об инциденте с наездом автомобиля на толпу людей в Ванкувере. Тогда несколько человек погибли.