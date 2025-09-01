Ричмонд
Машина протаранила ворота консульства РФ в Сиднее

В Сиднее арестован мужчина, который протаранил ворота российского консульства.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль наехал на ворота российского консульства в Сиднее, в результате чего пострадал сотрудник полиции. Подозреваемый в инциденте был задержан. Об этом сообщает телеканал 9News.

«Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», — передает телеканал.

Пострадавшим стал сотрудник правоохранительных органов, получивший повреждение верхней конечности.

Кроме этого, по уточнениям телеканала, арестованному 39 лет и он помогает полиции в расследовании.

Накануне стало известно, что в центре Владивостока внедорожник совершил наезд на историческое здание.

Ранее KP.RU также сообщал об инциденте с наездом автомобиля на толпу людей в Ванкувере. Тогда несколько человек погибли.