10 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 31 августа

За последние 24 часа в Иркутской области сохранялась стабильная обстановка. Экстренные службы региона отработали 15 вызовов, из которых 10 были связаны с тушением пожаров. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.