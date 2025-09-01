10 пожаров потушили в Иркутской области за сутки 31 августа

За последние 24 часа в Иркутской области сохранялась стабильная обстановка. Экстренные службы региона отработали 15 вызовов, из которых 10 были связаны с тушением пожаров. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Чрезвычайных ситуаций не произошло, на водных объектах происшествий не зарегистрировано, — рассказывают спасатели.
Пожарные также привлекались для ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. Все туристические группы, находящиеся на маршрутах, остаются в безопасности: на данный момент в Прибайкалье зарегистрировано две группы туристов. Экстренные службы региона продолжают мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на любые изменения.