РНК-препарат от бешенства создали новосибирские учёные

Его представили на международном форуме «Технопром-2025».

Его представили на международном форуме «Технопром-2025».

Учёные из наукограда Кольцово представили на форуме «Технопром-2025» инновационный РНК-препарат, который способен подавлять вирус бешенства, о чём сообщает «Сиб.фм».

В лабораторных исследованиях вакцина показала высокую эффективность против возбудителя бешенства.

Сейчас препарат готовится к испытаниям на биологических моделях. Этот этап необходим, чтобы оценить безопасность и определить оптимальные дозировки. После успешного прохождения доклинических тестов начнутся клинические исследования на добровольцах.