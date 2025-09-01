В России вступили в силу новые правила для автомобилистов: что нельзя делать с 1 сентября

Согласно утвержденному перечню, противопоказаниями признаны: расстройства психологического развития (F84 по МКБ-10) и аномалии цветового зрения (код H53.5), включая частичную цветовую слепоту и нарушения дискриминации красного/зеленого спектра. Кроме этого, с 1 сентября также вступает в силу новый регламент проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Утвержденный перечень противопоказаний согласован с переизданием МКБ-10, используемым в системе здравоохранения РФ.