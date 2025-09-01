Американские города испытывают финансовые трудности при подготовке к ЧМ по футболу

Проблема усугубляется строгими ограничениями ФИФА в отношении возможностей местных организаторов по привлечению собственного финансирования. Хотя Конгресс США одобрил выделение 625 миллионов долларов на обеспечение безопасности, городам дополнительно требуется до 150 миллионов долларов каждый на сопутствующие расходы. Как минимум два местных организационных комитета уже направили в ФИФА частные жалобы на недостаточную поддержку.