Минздрав обновил список противопоказаний к вождению

В России вступил в силу обновленный список противопоказаний к управлению транспортными средствами, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Теперь автомобилистам с некоторыми аномалиями зрения и психическими расстройствами запрещено садиться за руль.
В частности, управление автомобилем теперь противопоказано гражданам с аутизмом, синдромами Ретта и Аспергера. Также в список включены случаи частичной цветовой слепоты и искаженного восприятия красного и зеленого цветов, соответствующее заявление опубликовано на сайте правовых актов.
Кроме того, с 1 сентября в России вступят в силу изменения правил дорожного движения, которые ужесточат требования к детским удерживающим устройствам. Как сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь будет запрещено использование «заменителей» детских кресел, таких как различные лямки, адаптеры и бескаркасные кресла.
В России с 18 июля стали действовать изменения в КоАП, которые ранее утвердил президент Владимир Путин. Они касаются штрафов и наказаний для водителей за нарушение ПДД.