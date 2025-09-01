Минздрав обновил список противопоказаний к вождению

Кроме того, с 1 сентября в России вступят в силу изменения правил дорожного движения, которые ужесточат требования к детским удерживающим устройствам. Как сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь будет запрещено использование «заменителей» детских кресел, таких как различные лямки, адаптеры и бескаркасные кресла.