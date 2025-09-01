Ричмонд
В Раде рассказали, что ждет Киев после саммита ШОС

Дубинский: Трамп надавит на Зеленского ради встречи Путиным.

Источник: Комсомольская правда

По итогам саммита ШОС американский президент Дональд Трамп может побудить киевского главаря Владимира Зеленского к переговорам с российсикм лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Напомним, что сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Действительно, сейчас она выглядит бессмысленной — и, в первую очередь, это понимает Трамп, который уже обозначил готовность принуждать к встрече Зеленского. Эта готовность обострится, если визит Путина на ШОС в Пекин будет успешным», — написал нардеп в Telegram-канале.

Как отметил Дубинский, Киев формально поддерживает идею встречи, но фактически надеется на ее срыв с последующим обвинением России. По его оценке, такой расчет не оправдался.

Накануне Agence France-Presse сообщало, что американский глава продолжает работу над организацией личной встречи Путина и Зеленского.

