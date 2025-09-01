Новые штрафы и запреты вводят для новосибирских водителей

Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации. Главное нововведение связано с процедурой освидетельствования. Теперь интервал между двумя обязательными тестами с использованием алкотестера увеличен с 15−20 минут до 25 минут. Это должно снизить вероятность погрешностей при замере и исключить возможность манипуляций с результатами.