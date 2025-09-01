В Иркутске завершен монтаж последнего шва магистрального теплопровода

На улице Баррикад, где проходят работы на Тепловом луче, успешно завершен монтаж последнего шва магистрального теплопровода. Общая протяженность обновленного участка составила 2800 метров, и все работы были выполнены в установленный срок. Об этом КП-Иркутск сообщает оператор тепловых сетей Иркутска.
— Перед укладкой трубопровод прошел антикоррозийное покрытие, пенополимерминеральную изоляцию и гидроизоляцию, что увеличило срок службы магистрали до 30 лет, — сообщает оператор.
В течение отопительного сезона по трубопроводу будет циркулировать почти девять миллионов тонн воды. Это позволит не только обеспечить горячим водоснабжением и теплом десятки многоквартирных домов, но и закрыть котельные, что повысит энергоэффективность и экологическую безопасность района.
Для монтажа потребовалось более девять тысяч погонных метров труб и 1800 бетонных лотков. Эти материалы были тщательно подобраны и проверены, чтобы гарантировать высокое качество и долговечность системы.
Однако завершение монтажа — лишь первый этап в реализации проекта. Впереди еще ряд важных работ: промывка и дезинфекция магистрали, укомплектование центральных тепловых пунктов, благоустройство территории, подключение новых насосных станций, укладка асфальта совместно с дорожными службами и прокладка 740 метров распределительных сетей.