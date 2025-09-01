В Иркутске завершен монтаж последнего шва магистрального теплопровода

В течение отопительного сезона по трубопроводу будет циркулировать почти девять миллионов тонн воды. Это позволит не только обеспечить горячим водоснабжением и теплом десятки многоквартирных домов, но и закрыть котельные, что повысит энергоэффективность и экологическую безопасность района.