Первый день осени в Красноярске встретит горожан сильными дождями и грозой

Сегодняшний день станет испытанием для красноярцев — синоптики прогнозируют ненастную погоду с продолжительными осадками.
Ночью в городе ожидается сильный дождь, который продолжится и в дневное время. Местами возможны грозовые явления. Температурный фон останется низким для начала сентября: ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем не поднимутся выше +14…+16 градусов.
Ветер в течение дня сменит направление с северо-восточного на северо-западный и усилится до 7−12 м/с, что создаст дополнительный дискомфорт из-за ощущения прохлады.
Горожанам и гостям города рекомендуется:
Выбирать непромокаемую одежду и обувь;
Быть осторожными на дорогах — возможны подтопления;
Воздержаться от поездок на природу и пикников;
Водителям соблюдать повышенную осторожность на трассах.
Берегите себя и будьте внимательны к изменениям погоды! Осень вступает в свои права решительно и без предупреждения.