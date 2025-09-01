Первый день осени в Красноярске встретит горожан сильными дождями и грозой

Ночью в городе ожидается сильный дождь, который продолжится и в дневное время. Местами возможны грозовые явления. Температурный фон останется низким для начала сентября: ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем не поднимутся выше +14…+16 градусов.