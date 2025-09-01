Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый день осени в Красноярске встретит горожан сильными дождями и грозой

Сегодняшний день станет испытанием для красноярцев — синоптики прогнозируют ненастную погоду с продолжительными осадками.

Сегодняшний день станет испытанием для красноярцев — синоптики прогнозируют ненастную погоду с продолжительными осадками.

Ночью в городе ожидается сильный дождь, который продолжится и в дневное время. Местами возможны грозовые явления. Температурный фон останется низким для начала сентября: ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем не поднимутся выше +14…+16 градусов.

Ветер в течение дня сменит направление с северо-восточного на северо-западный и усилится до 7−12 м/с, что создаст дополнительный дискомфорт из-за ощущения прохлады.

Горожанам и гостям города рекомендуется:

Выбирать непромокаемую одежду и обувь;

Быть осторожными на дорогах — возможны подтопления;

Воздержаться от поездок на природу и пикников;

Водителям соблюдать повышенную осторожность на трассах.

Берегите себя и будьте внимательны к изменениям погоды! Осень вступает в свои права решительно и без предупреждения.