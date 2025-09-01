Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Придётся подождать: ЦБ вводит период охлаждения при оформлении кредитов

С 1 сентября в России начал действовать новый порядок выдачи кредитов и займов. Теперь заёмщики не смогут сразу получить деньги после подписания договора — для них вводится обязательный период охлаждения.

Источник: Life.ru

В Центробанке пояснили, что мера призвана защитить граждан от мошенников, которые часто вынуждают людей брать кредиты и тут же отдавать деньги злоумышленникам. Период охлаждения станет своеобразной паузой, когда заёмщик сможет передумать и отказаться от кредита без финансовых последствий.

Так, при оформлении займа от 50 до 200 тысяч рублей деньги будут доступны только через четыре часа, а если сумма превышает 200 тысяч — придётся подождать 48 часов. Во время периода охлаждения проценты по договору начисляться не будут, уточнили в регуляторе.

Нововведение распространяется как на кредиты, оформленные онлайн, так и в офисах банков и МФО. Оно коснётся и кредитных карт при повышении лимита. При этом кредиты до 50 тысяч рублей, ипотека, образовательные займы и автокредиты под новые правила не попадают.

В ЦБ подчеркнули, что период охлаждения не будет действовать при оформлении кредита с созаёмщиком, поручителем или доверенным лицом, а также при рефинансировании долга без увеличения суммы. Быстро получить деньги теперь получится только в ограниченных случаях — например, при покупке товаров в магазине в кредит.

Ранее Lfie.ru писал, какие кредиты не следует погашать досрочно. В некоторых случаях деньги лучше направить на инвестиции, чем спешить выплачивать долг. По словам экономиста, это касается ипотеки под низкий процент.