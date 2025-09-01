Придётся подождать: ЦБ вводит период охлаждения при оформлении кредитов

Так, при оформлении займа от 50 до 200 тысяч рублей деньги будут доступны только через четыре часа, а если сумма превышает 200 тысяч — придётся подождать 48 часов. Во время периода охлаждения проценты по договору начисляться не будут, уточнили в регуляторе.