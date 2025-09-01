Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банки смогут ограничивать выдачу наличных, чтобы защитить клиентов от мошенников

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила для банков, касающиеся выдачи наличных денежных средств.

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила для банков, касающиеся выдачи наличных денежных средств.

Согласно закону № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, перед выдачей наличных банки обязаны проводить проверку на наличие «признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента».

В случае подозрительной операции банки имеют право установить лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей в сутки. Данная мера направлена на защиту граждан от мошеннических действий, говорится на сайте опубликования правовых актов.

С 1 сентября в стране вступает в силу ряд новых законов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как некоторые из них повлияют на жизнь россиян.

Кроме того, с сентября в России вступят в силу новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов. Согласно новым правилам, каждое электронное сообщение от коллектора (СМС, e-mail или в мессенджере) должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Это позволит должникам четко понимать, с кем они взаимодействуют, и обезопасит их от мошенничества.