Банки смогут ограничивать выдачу наличных, чтобы защитить клиентов от мошенников

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила для банков, касающиеся выдачи наличных денежных средств.
Согласно закону № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, перед выдачей наличных банки обязаны проводить проверку на наличие «признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента».
В случае подозрительной операции банки имеют право установить лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей в сутки. Данная мера направлена на защиту граждан от мошеннических действий, говорится на сайте опубликования правовых актов.
С 1 сентября в стране вступает в силу ряд новых законов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как некоторые из них повлияют на жизнь россиян.
Кроме того, с сентября в России вступят в силу новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов. Согласно новым правилам, каждое электронное сообщение от коллектора (СМС, e-mail или в мессенджере) должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Это позволит должникам четко понимать, с кем они взаимодействуют, и обезопасит их от мошенничества.