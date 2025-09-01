Банки смогут ограничивать выдачу наличных, чтобы защитить клиентов от мошенников

Кроме того, с сентября в России вступят в силу новые меры по защите граждан от нарушений со стороны коллекторов. Согласно новым правилам, каждое электронное сообщение от коллектора (СМС, e-mail или в мессенджере) должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Это позволит должникам четко понимать, с кем они взаимодействуют, и обезопасит их от мошенничества.