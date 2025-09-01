Ричмонд
В Новосибирске запретили запуск беспилотников на две недели

С 1 по 15 сентября в Новосибирске действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Ограничение введено для усиления мер безопасности в период проведения массовых мероприятий, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.

Запрет связан с началом нового учебного года и подготовкой к Единому дню голосования. В мэрии отметили, что заседания антитеррористических комиссий области и города прошли заранее, и основная задача введённых мер — предотвратить возможные угрозы в местах скопления людей.

Ограничения носят временный характер и будут сняты после завершения всех праздничных и избирательных мероприятий.