В Новосибирске запретили запуск беспилотников на две недели

С 1 по 15 сентября в Новосибирске действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.
Ограничение введено для усиления мер безопасности в период проведения массовых мероприятий, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.
Запрет связан с началом нового учебного года и подготовкой к Единому дню голосования. В мэрии отметили, что заседания антитеррористических комиссий области и города прошли заранее, и основная задача введённых мер — предотвратить возможные угрозы в местах скопления людей.
Ограничения носят временный характер и будут сняты после завершения всех праздничных и избирательных мероприятий.