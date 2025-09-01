Частичный запрет на продажу алкоголя в Подмосковье: где с 1 сентября нельзя будет купить спиртное

С 1 сентября в Московской области вступил в силу запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных во дворах жилых многоквартирных домов. Соответствующий акт был утвержден Московской областной думой в ходе весенней сессии.
Уточняется, что право на продажу спиртного получат магазины, чей вход расположен со стороны улицы на расстоянии не более 30 м от проезжей части. Ранее выданные лицензии сохраняют силу до окончания срока их действия. При этом исключение составят пристроенные и встроенно-пристроенные помещения, которые продолжат работу в прежнем режиме.
Кроме этого, в 1 сентября в Московской области также введены дополнительные ограничения для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах: продажа алкогольной продукции в ресторанах и кафе запрещена в период с 23:00 до 8:00.
С 1 марта в Вологодской области ввели ограничение на розничную продажу алкоголя — теперь спиртные напитки можно приобрести по будням с 12:00 по 14:00.