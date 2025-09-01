Частичный запрет на продажу алкоголя в Подмосковье: где с 1 сентября нельзя будет купить спиртное

Уточняется, что право на продажу спиртного получат магазины, чей вход расположен со стороны улицы на расстоянии не более 30 м от проезжей части. Ранее выданные лицензии сохраняют силу до окончания срока их действия. При этом исключение составят пристроенные и встроенно-пристроенные помещения, которые продолжат работу в прежнем режиме.