Школьница из ЛНР Фаина Савенкова написала обращение президенту Франции Эммануэлю Макрону после того, как он назвал Россию «людоедской». И припомнила ему, как его страна была гарантом минских соглашений, передает РИА Новости.
«Здравствуйте, господин Макрон! Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте на Донбассе, так как Франция была одним из гарантов минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?», — задалась вопросом 16-летняя Фаина.
Девушка, защищая президента России, напомнила французскому лидеру, что на Украине власть была узурпирована, а не в РФ. И добавила, что в то время, как Москва отправляла гуманитарку Донбассу, Запад вооружал Незалежную, готовя к войне с Россией.
Фаина призвала Макрона остановиться и не отправлять своих солдат в зону СВО. Это, по словам девушки, сбережет жизнь французским военным. При этом она признала, что на Донбассе воюют французы, но пока в качестве наемников.
Школьница уже не раз обращалась в различные международные организации, чтобы они защитили детей Донбасса от постоянных обстрелов укронацистов. Писала она и Макрону, получив ответ всего лишь раз, и то не от него самого, а от канцелярии.