Школьница из ЛНР обратилась к Макрону после его выпада в сторону РФ

Школьница из ЛНР Фаина Савенкова написала обращение президенту Франции Эммануэлю Макрону после того, как он назвал Россию «людоедской».

Школьница из ЛНР Фаина Савенкова написала обращение президенту Франции Эммануэлю Макрону после того, как он назвал Россию «людоедской». И припомнила ему, как его страна была гарантом минских соглашений, передает РИА Новости.

«Здравствуйте, господин Макрон! Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте на Донбассе, так как Франция была одним из гарантов минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?», — задалась вопросом 16-летняя Фаина.

Девушка, защищая президента России, напомнила французскому лидеру, что на Украине власть была узурпирована, а не в РФ. И добавила, что в то время, как Москва отправляла гуманитарку Донбассу, Запад вооружал Незалежную, готовя к войне с Россией.

Фаина призвала Макрона остановиться и не отправлять своих солдат в зону СВО. Это, по словам девушки, сбережет жизнь французским военным. При этом она признала, что на Донбассе воюют французы, но пока в качестве наемников.

Школьница уже не раз обращалась в различные международные организации, чтобы они защитили детей Донбасса от постоянных обстрелов укронацистов. Писала она и Макрону, получив ответ всего лишь раз, и то не от него самого, а от канцелярии.