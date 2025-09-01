Симоньян: Трамп раскрыл свое нутро в момент покушения

Трамп показал свое мужество, считает Симоньян.
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал выдержку и мужество во время покушения на него летом 2024 года. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«По-мужски отреагировал… когда… ты же осознаешь, что только что тебе едва не разнесли голову… То есть, один сантиметр — и все, и уже бы отпевали. И ты стоишь, ты не падаешь, ты не истеришь… Такая мгновенная реакция на такие непредвиденные обстоятельства, она и вскрывает нутро человека. Именно потому, что это как проверка такая, к которой… не подготовишься», — заявила журналист в эфире.
В ходе программы Симоньян также подчеркнула, что к стрессовым ситуациям подобного масштаба невозможно подготовиться заранее. По ее словам, можно тренироваться выступать на публике или проходить проверку на детекторе лжи, но реальная угроза жизни выявляет настоящие качества человека. Журналист отметила, что поведение Трампа в критический момент подтверждает его мужество.
В ночь с 13 на 14 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен на митинге в Пенсильвании. Подробнее о покушении на экс-главу Штатов — в материале URA.RU.